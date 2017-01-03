以總理尼坦雅胡傳涉貪 警方入官邸訊問

以色列總理尼坦亞胡被檢察調查，是否有不法涉貪之事。(圖/美聯社)

以色列警方到總理內塔尼亞官邸進行訊問，顯示以色列的檢察總長已經對總理尼坦亞胡(Benjamin Netanyahu)涉貪一事，進行立案調查。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，以色列警車在週一晚間停在總理尼坦雅亞胡的官邸前，不過警方並沒有多做說明。不過先前媒體就有傳聞指出，以色列總檢察長曼德爾布利特(Avichai Mandelblit)已經決定對總理展開刑事調查，雖然他還沒有證實這一點。從側面的消息來看，尼坦雅胡是涉及非法收受富商的饋贈，並涉及一些官商勾結的情事。

總理尼坦雅胡則否認自己有任何不法行為，並告訴他的政治對手們，現在要「慶祝」還太早。他說：「我要提醒那些準備慶祝的人們，你們只是在自我膨漲而已。這些調查都不會有什麼結果，我還會繼續領導這個國家。」

報導說，以色列警方對此案已進行八個月的秘密調查，已詢問50名關鍵證人，在最近案件有了突破，發現尼坦亞胡收受羅納德.蘭黛（Ronald Lauder）的非法禮物。羅納德.蘭黛是化妝品名牌雅詩蘭黛的創辦人，也是世界猶太人大會主席，長期以來一直都與尼坦亞胡的堅持支持者，並且90年代期間，為以色列與敘利亞的政治談判居中牽線。

尼坦亞胡也與法國大亨阿爾諾.曼朗(Arnaud Mimran)有往來，曼朗在2008年涉及碳排放許可的欺騙，被判處2.83億歐元與八年徒刑。調查其間，曼朗稱他曾在2001年捐款給尼坦亞胡辦公室4萬美元。

還有，當以色列向德國購買海豚潛艇的軍購案中，尼坦亞胡也被指控違反利益迴避原則，他的律師大衛.西蒙(David Shimron)充當談判代表，與德國蒂森克魯伯重工(ThyssenKrupp)洽談軍購事宜。

現年67歲的尼坦亞胡是以色列歷史上最右翼的政治代表，他擔任總理已達11年，僅次於以色列開國元勳大衛.本.古里安的13年。不過長期以來都頗受支持，民意調查顯示，如果現在舉行選舉，選民還是會支持他。

尼坦亞胡的前任總理歐邁特(Ehud_Olmert)就是因貪腐而被迫辭職，他在2016年2月入獄服刑，將服刑27個月，是以色列第一位因案入獄的總理。

(中時電子報)