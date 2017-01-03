土耳其夜店恐攻 警逮捕8名嫌犯

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土耳其夜店元旦發生槍手瘋狂掃射，造成至少39死、69傷，槍手仍在逃。(圖片取自美聯社)

土耳其伊斯坦堡傳出今年首宗恐怖攻擊，元旦凌晨一名槍手闖入一家著名夜店7分鐘內狂開一百多槍，造成至少39死、69傷，槍手仍在逃，激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）昨發出聲明，坦承犯案。土耳其警方目前已公開嫌犯照片，聲稱已抓8名夜店攻擊嫌犯，不過暫未公佈這8人身分。

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。另一方面，警方較早前的調查有新進展，當局首次公開疑兇的相片指他可能是「東突厥伊斯蘭運動」(East Turkestan Islamic Movement)成員，來自阿富汗或車臣，目前警方仍全力緝捕中

據傳土耳其當局表示已找到嫌犯指紋和面貌，目前已拘捕8名涉事嫌犯，槍手相信仍然在逃，正依線索全力追捕。

(中時電子報)