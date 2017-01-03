1月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●一例一休之後...林全：漲價是必然結果

一例一休上路後，百業喊漲因應。行政院長林全接受專訪時表示，修《勞基法》目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果，但希望不要帶動全面性物價上漲，行政院會密切關注通膨效應。

●六合夜市呷火大 烏魚膘1680元 攤商被譙翻

高雄市六合夜市爆賣天價烏魚膘，引發軒然大波。元旦當晚陳姓民眾到夜市點一盤炒烏魚膘，事後發現竟然要價1680元，當場與老闆理論，最後付一半自認倒霉，不過，此一坑殺消費者的行為，卻引發網路鄉民的圍剿，要發動抵制六合夜市，攤商業者郭鑫瀚昨天成為眾矢之的，出面道歉，坦承有疏忽；六合夜市主委莊其章強調，純屬個人爭議事件，不希望影響六合夜市商譽。

●5、6月推法案 45％綜所稅調降 林全：難度很大

所得稅將有大變革！行政院長林全接受本報專訪表示，我國綜所稅與營所稅邊際稅率差距太大，造成「假外資」盛行，也妨礙高階人才在台工作意願。因此，在所得稅收不變前提下，調降綜所稅最高稅率45％，或調升營所稅率17％，政院最快今年5、6月推修正草案。

蘋果日報

●坑遊客 炒烏魚膘竟索1680元 六合夜市趕走惡攤商

惡攤商坑人！南投縣陳姓民眾前晚與家人到高雄六合夜市點一盤炒烏魚膘，吃了覺得不新鮮，找老闆理論，對方竟索價1680元，是其他業者的3倍，憤而報警，經警協調付840元了事，昨他將過程po網，網友激憤揚言抵制六合夜市，郭姓攤商昨出面鞠躬道歉，其他攤商痛批他是「老鼠屎」、坑殺外地客累犯，該攤房東也到場要求退租，該攤昨晚起永遠打烊。

●再縮水 刷卡加油優惠少2角

油價低迷，信用卡業者難藉加油市場衝發卡量，近年不斷調降加油優惠，本季起除聯名卡加油優惠每公升約比上季縮水0.2元、合作銀行信用卡加油優惠調降0.1到0.2元，台亞、西歐及福懋加油站更宣布將行之有年的每季加油優惠，改為半年調一次。專家說，民眾未來加油想優惠要靠自己，自助加油優惠將成主流。

●4G吃到飽699 激戰延長

新的一年剛開始，4G電信業者就展開搶客大戰。中華電信去年推出的699元低價4G上網吃到飽表定昨結束，卻決定延長至下月底；台灣大哥大699元、遠傳電信698元吃到飽，日前也確認將續推至農曆春節後，等同千元以下低價吃到飽戰進入延長賽。專家分析市場競爭激烈，低價吃到飽大戰應會持續。

聯合報

●今年新戰場一稅改 林全：將提高營所稅

行政院長林全接受本報系經濟日報專訪時首度表示，今年登場的稅制改革主軸在營利事業所得稅及個人綜合所得稅，將在總稅收不變前提下，適度增加營所稅收、減少綜所稅收；現行百分之十七的營所稅率將提高，但幅度儘量小，達到最大效果。

●阿里山森林鐵路 年中斷炊

逾百年歷史的阿里山森林鐵路，不論從文化觀光、自然保育或林業發展，都是「國寶級」資產。但林鐵易受天災侵襲，後天又多次經營權轉手，如今不僅每年高達三億元虧損，營運資金來源「林務發展及造林基金」也將見底，恐將面臨結束營運的命運。

●尋求財源被打回票…國寶林鐵 等不到資源

阿里山森林鐵路命運多舛，協助代管的台鐵去年為尋求林鐵財源，提出由政府設立平準基金，希望交通部、文化部、林務局、嘉義縣市政府等單位共同挹注林鐵經費，但方案卻遭各機關打回票，沒人搭理國寶林鐵恐即將面臨的斷炊危機。

自由時報

●飛指部三月移編空軍 防衛3大都會區 強化東部部署

軍方今年三月將提出新的軍事戰略規劃構想，官員指出，戰略規劃將由現行的「有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」，而為因應戰略規劃調整，軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。

●不敵「滅頂」 台灣康師傅解散

二○○二年以「鮭魚返鄉」之勢進軍台灣，打出桶麵一碗十六元超低價策略的康師傅，正式解散退出台灣市場。頂新集團證實，台灣康師傅在油品爭議爆發後，過去兩年在台已無實質營運，經董事會決議，自元月一日起解散，並由劉國維擔任清算人。

●同性戀不是病 將修法禁止治療

台中市政府去年接獲民眾陳情指出，有醫護人員診斷其為「同性戀」，並進行性傾向扭轉（迴轉）治療，導致身心受創，有立委呼籲修法列為禁止的醫療行為；衛福部近日預告，將修訂「醫師法」，未來醫師不得執行性傾向扭轉療程，違者可處五十萬罰鍰、甚至可停業撤照，預計最快三月上路實施。

(中時電子報)