巴西亞馬遜監獄暴動 至少60死

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巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯Anisio Jobim監獄內敵對幫派之間發生嚴重衝突，造成至少60人死亡。暴動持續了17小時，據傳有些囚犯被斬首、焚燒和肢解。

另有不少囚犯越獄，但人數尚未獲得證實。

據亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）指出，這是該州監獄系統發生最大規模的屠殺。在巴西，這次的規模僅次於1992年聖保羅卡朗迪魯（Carandiru）監獄暴動，當時有111名囚犯被殺。

瑪瑙斯Anisio Jobim監獄發生暴動屠殺，可能是主導亞馬遜監獄系統的幫派「北部家族」（FDN）和聖保羅監獄幫派「首府第一司令部」（PCC）之間為了爭奪監獄內部的控制權而導致。

亞馬遜公安廳長昨晚在記者會中表示，種種跡象顯示，這是1起幫派之間為消除競爭發動的攻擊事件。

瑪瑙斯監獄暴動始於當地時間1日下午4時許，承包監獄保安工作人員和74名囚犯淪為人質。其中一些囚犯至少6人被斬首，屍體從監獄牆上被扔下。

暴動發生1小時前，87名囚犯從瑪瑙斯另1座監獄Antonio Trindade越獄。亞馬遜公安廳長曾表示，這起越獄行動可能被用來掩蓋Anisio Jobim監獄的幫派衝突行動。但這一假設還在調查中。

方提斯指出，安全部隊選擇不進入Anisio Jobim監獄，因為考慮到後果可能無法預測，在尊重人權的前提下與暴動分子進行談判。

去年10月，「首府第一司令部」和另1個操控里約監獄的黑幫「紅軍團」（CV）之間發生衝突，在北部和東北部監獄造成逾20人死亡。

據「首府第一司令部」發給其成員的聲明指出，當時的爭執是為回應「紅軍團」與「北部家族」等「首府第一司令部」的敵對幫派結盟。

自2015年下半年起，亞馬遜幫派領導人即被指為「首府第一司令部」成員之死的主要嫌疑人。

曾擔任聖保羅公安廳長的巴西司法部長莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天將前往瑪瑙斯，與當局討論該州的監獄情況。1060102

(中央社)