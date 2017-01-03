2016年巴西貿易順差創27年來新高

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2016年巴西貿易順差476.92億美元，出口1852.44億美元，進口1375.52億美元，創1989年以來最佳成績。

去年的順差也高於市場預測的平均值466.5億美元。

2016年巴西鐵礦等礦產出口量也創新紀錄達3億7396.2萬噸，較2015年增加1.7%，但由於全年產品價格下跌，收入減少6%至132.89億美元。1060103

(中央社)