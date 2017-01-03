2017全台最新「潮」飯店 Aloft北投雅樂軒開賣

〈北投雅樂軒〉的大廳不叫Lobby，而稱為「Re：mix中轉站」。(圖／姚舜攝)

色彩繽紛鮮艷的沙發、紅色撞球檯，以及〈WXYZ吧〉連成一線，使〈北投雅樂軒〉的候客區時尚且活潑。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的check in櫃檯是仿DJ控制檯採圓形設計。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的行李車跟國際機場同款，房客可以自己推行李回房。(圖／姚舜攝)

24小時服務的〈能量：站〉就像一個小型的便利超商，下榻〈北投雅樂軒〉的客人可以在這裡買餅乾飲料或水果。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的客房都面向關渡平原，可欣賞台北都會難得一見的稻田風光。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的套房有獨立客廳，寬敞舒適。(圖／姚舜攝)

下榻〈北投雅樂軒〉，在客房內即可欣賞觀音山與關渡平原景色。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的健身房空間亦挑高，運動時也可以眺望關渡平原風光。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉內設有自助式洗衣房，對自由行客人很方便。(圖／姚舜攝)

〈北投雅樂軒〉的入口天花板是色彩繽紛的格柵，傳達活潑現代的品牌精神。(圖／姚舜攝)

／位在北投大業路上的〈北投雅樂軒〉，是台灣首間取得LEED新建築 (LEED – NC)的國際連鎖酒店。(圖／姚舜攝)

台北再增國際潮牌飯店，繼〈中山雅樂軒〉之後，W Hotel姐妹品牌Aloft在台第2個據點〈北投雅樂軒〉，也在元旦正式試營運，這是全世界第122家、亞洲第22家Aloft，也是台北市北投區第一家國際連鎖酒店品牌。

同時，〈北投雅樂軒〉也是離北投溫泉博物館、北投圖書館、櫻花隧道、士林夜市、農禪寺、淡水、陽明山國家公園、故宮博物院與花博公園等知名風景旅遊據點最近的國際級酒店。

配合飯店試營運，〈北投雅樂軒〉自即日起至3月底止推出「樂遊北投」優惠住房專案，房價3,600元起（原價 TWD10,600），可下榻酒店客房並享每日樂享W XYZ調酒一杯、延後至下午2點退房至，以及雙倍Starpoint積分優惠。喜歡體驗新飯店的「飯店控」，可以感受此台北最新「潮」飯店的設施與服務。

由三寶建設斥資21億元興建的〈北投雅樂軒〉，為台灣第一家取得LEED新建築 (LEED - NC)的國際連鎖酒店，以環保綠建築規格及時下最夯的loft風格設計的飯店有292間客房，其中包括14間套房、3間無障礙客房。客房坪數自9坪起跳，最大的32坪。

〈北投雅樂軒〉的量體較其它Aloft都大，故能更完整且淋漓詮釋並演繹Aloft的品牌理念、精神與價值。因此，〈北投雅樂軒〉內不只規畫設有：〈Re:Mix中轉：站〉、〈WXYZ吧〉、〈能量：站〉(24小時小吃櫃）、〈充電：站〉(健身房)、自助洗衣房，還有3種不同規格的〈策略會議室〉，以及一Aloft的品牌餐廳〈Nook〉。

千禧世代的旅人厭倦了傳統國際連鎖酒店那一成不變的風格，轉而追求更獨特與風尚的旅宿體驗，Aloft正是因應千禧世代旅者需求而誕生的飯店品牌，並在品牌中注入了年輕、時尚、繽紛與活潑的DNA。意圖告訴世人，Aloft不是個酒店，而是個「張揚睿智的居所與空間」。

根據Aloft品牌理念打造的〈北投雅樂軒〉也確實與台灣傳統的旅館飯店很不一樣。走入飯店大廳，這裡不叫「Lobby」，而是〈Re:mix中轉:站〉，挑高6米的空間，正面迎來的是LED玻璃牆，開闊、寬敞、無拘，大器而不霸氣、摩登卻不做作。大廳右手邊的Check in櫃檯是圓形設計，飯店總經理婁中愷說，這就像個DJ主空檯，服務人員在此可綜觀全場。

大廳左手邊的〈能量：站〉，像個小型的便利超商，24小時全天候供應零食小吃、餅乾飲料與水果，以及自助式咖啡。沙發區除擺放各種顏色與造型的沙發和休息座椅，並有一紅色檯布的撞球檯。而緊臨著沙發區的〈WXYZ吧〉，則是Aloft很重要的「品牌DNA」，這裡除了提供各式獨家研發的特調飲料與雞尾酒，更將不定期請樂團在現場舉辦Live現場演唱，為入住的旅客提供更多元與愜意的時尚生活新體驗。

〈北投雅樂軒〉的客房主要面向關渡平原，客房的窗框宛如畫框，客人在自己房中可欣賞田園景致，並眺望觀音山夕陽之美。客房採loft風格設計，並採用業界領先的SPG智能入住 (SPG Keyless)服務，客房門鎖以手機感應便能輕鬆開啟。客房配備舒適的席夢絲床墊、43吋液晶電視、免費的高速無線網路、寬敞的淋浴空間，沐浴用備品則與W飯店一樣都是採「Bliss Spa」品牌。

婁中愷表示，為了讓小小房客們住得開心，〈北投雅樂軒〉並為小朋友量身訂製「雅樂軒兒童天地」 (Camp Aloft)，免費為12歲以下的兒童提供迷你帳篷及床墊，讓親子共度難忘的歡樂時光。

除了一小部份的商務人士外，婁中愷表示，〈北投雅樂軒〉將積極爭取自由行的客人入住，除了港澳星馬與日韓客人外，來台北度假旅行的國人也是飯店爭取的客源。婁中愷表示，〈北投雅樂軒〉不只是離北投溫泉博物館、北投圖書館、櫻花隧道、士林夜市、淡水、陽明山國家公園，以及故宮博物院最近的國際牌酒店，「而且離捷運站只有不到10分鐘步程」。婁中愷認為，新世代旅人的度假觀正在改變，具有「Urban Resort」性格的〈北投雅樂軒〉，有把握得到客人認同。

(工商)