SMAP真的不合！解散宴沒約木村拓哉

SMAP去年底解散，「最後一餐」解散宴卻也沒見木村拓哉！（圖／達志影像）

日本傳奇天團SMAP去年底正式解散，讓無數粉絲相當不捨。不過這一解散，也鬧出許多內幕，有傳先前爆出解散時，木村拓哉不願配合，搞得最後5人需要共同對外道歉，這也因此傳出心結。而SMAP舉行解散宴，竟也被發現沒有木村拓哉，被指真的鬧翻。

木村拓哉被認為是SMAP解散主因之一，加上過去與成員間的心結，讓SMAP無法再以5人形態活動。不過正式解散後，日雜誌《週刊新潮》拍到除了木村拓哉外的四位成員在東京一家燒肉店聚餐，更讓人吃驚的是，另一位座上賓還是離開SMAP20多年的森且行！

聚會沒邀現任成員木村拓哉，反而邀請了過去的老戰友，這讓許多粉絲驚呼「真的和木村拓哉不合吧！」但儘管團體解散，木村拓哉工作依舊滿檔，暫時看不出影響。

(中時電子報)