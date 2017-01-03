川普將上任 美民信心低

美國總統當選人川普即將走馬上任，但逾半美國民眾在多項議題上對他不放心。民調公司蓋洛普今天公布最新調查結果，川普的支持度是20多年來歷任總統中最低。

在蓋洛普（Gallup）調查的7項指標中，美國民眾對川普在「避免出現重大醜聞」、「明智使用軍事力量」及「處理國際危機」的信心，都低於5成，分別為44%、47%及46%，遠低於現任總統歐巴馬及前兩任總統小布希與柯林頓3人平均值。

歐巴馬、小布希與柯林頓3人上述3項指標的平均值都高達7成以上，分別為76%、76%與71%。

民調結果顯示，受訪民眾對川普最有信心的是他「與國會有效合作完成任務」、達60%，但這仍低於他的前3任總統平均值的82%；在「作為總統捍衛美國在海外的利益」上，55%的受訪民眾對川普有信心；對川普的領導能力、在「有效管理行政團隊上」，則有53%的受訪民眾對他有信心。

蓋洛普過去在美國總統上任前、都會對即將接任的白宮主人做民意調查，而今年除上述指標，還新增「有效處理經濟事務」，川普得到59%受訪民眾支持。

不過，若按政黨傾向來看，共和黨支持者對川普的信心都在7成以上，其中，又對他處理經濟的能力最為青睞，有高達9成的共和黨受訪選民有信心川普能有效處理經濟事務。

離就職僅剩17天，蓋洛普分析，在美國當前政治兩極分化嚴重及對政府低信賴程度的情況下，川普將在美國民意普遍看衰中走馬上任，他的不受歡迎程度之高，也讓他比歷任美國白宮主人都面臨更大挑戰。

蓋洛普的民調在去年12月7日至11日間進行，以電話隨機抽樣調查1028名受訪者，其中有6成是手機，4成受訪者選自市話，抽樣誤差為正負4個百分點。1060103

(中央社)