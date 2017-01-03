華航花車驚豔南加州 又獲首獎

我要評比

美國西岸洛杉磯郡巴沙迪納市，以百花爭奇鬥豔的年度盛事玫瑰花車遊行，在2017年初向全世界呈現美的饗宴，連續31年參與盛會的中華航空花車再獲國際花車首獎。

華航自1987年開始參加這項全美、甚至全球矚目的年度盛會，回顧31年來共獲頒25座獎項，更是自2005年起，第13度獲得主辦單位頒發的國際花車首獎。

華航配合本屆花車遊行主題「成功的迴響」（Echoes of Success）打造的「再現台灣之美」（Return to the Beauty of Taiwan）花車，充滿台灣元素，令全場觀眾驚豔。

華航美洲區處長李(南犬)光表示，「再現台灣之美」花車獲肯定，顯示台灣近年來在環境保育方面有顯著成就，獲得評審青睞也符合大會主題，這是華航在世界舞台，成功宣揚台灣成就的最佳展現。

獲得國際首獎的華航花車，以「迷霧中王者」帝雉、「五色小精靈」五色鳥為主角，搭配台灣野百合與玫瑰花裝飾，展現台灣自然生物的珍貴與優雅。1060103

(中央社)