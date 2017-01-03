林全稱漲價是必然 羅智強端出蔡英文打臉
一例一休上路後，百業掀起漲價風。行政院長林全表示，工時減少後，要維持生產力不變，就只好多雇勞工、多付加班費，漲價也是必然結果。前總統府副祕書長羅智強今在臉書表示，有位大師曾說過「政府帶給台灣人民的是物價不斷上漲的恐慌性預期心理；一旦失控，將引發全面性的通貨膨脹」。這位大師正是林全最尊敬的髮夾彎總統蔡英文。
一例一休新制對人力密集的服務業影響大，餐飲業、運輸業、娛樂業紛紛漲價因應，包括八方雲集已宣布韭菜水餃每顆漲0.5元、鬍鬚張雞腿便當調漲5元、三商巧福牛肉麵貴了5元、必勝客大披薩漲15元、麥當勞至少20款套餐和點心價格都上漲，漲幅最高7.7％。此外，誠品電影全票加20元，部分診所將假日掛號費調高50元等。
羅智強痛批，林全院長這句「漲價是必然」説得輕鬆，但人民聽得痛苦！2008年，當馬英九推動油電價格合理化時，蔡英文第一時間跳出來反對，她警告「政府帶給台灣人民的是物價不斷上漲的恐慌性預期心理；一旦失控，將引發全面性的通貨膨脹。」
如今，學財經的行政院長林全，公開喊「漲價是必然」，羅智強質疑，難道是想創造「物價不斷上漲的恐慌性預期心理」，想引發「全面性的通貨膨脹」嗎？報導説，林全上台7個月，自信回來了，難道説的是「陷民於水火」的自信？
(中時)
文章來源：羅智強臉書
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