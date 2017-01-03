連線突然接獲指令 女主播：詞窮到沒話可說

連線狀況多，劉方慈表示最先要做的就是保持鎮定。(圖/劉方慈臉書)

民視美女主播劉方慈，現在已是民視當家主播，不過昨天在臉書分享多年跑線心得，自曝連線時有時會突然接獲指令，結果竟講到沒資訊可講，只好鬼打牆不斷重複講相同內容，讓她當下覺得好糗。

劉方慈回憶昔日跑線經驗，她表示隨時都得面臨突發狀況，像是主持或連線時，有時需要拉長時間，不過常常是連線同時接獲導播下指令，例如「再加1分鐘、連長一點、再給我40秒之類」，這也讓她回憶起某次農曆年，在高公局連線國道路況，有次講到沒新資訊可講，導致緊張到詞窮，結果「宛如一個大停車場」一句話，竟然講了7至8次之多，這次經驗也讓她學習到，往後遇到突發狀況後不僅要保持鎮定，腦海中還得有詞庫能快速搜尋。

(中時電子報)