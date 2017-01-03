北韓擬射洲際彈道飛彈 川普：不會發生

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美國總統當選人川普今天表示，北韓將不會發展出射程可達美國領土的核子武器，並在推特（Twitter）矢言：「這不會發生！」

法新社報導，川普說：「北韓表示它在發展射程可達美國部分地區的核武上，進入最後階段。」「這不會發生！」

路透社報導，北韓領導人金正恩昨天表示，孤立核武國家北韓距離試射洲際彈道飛彈（ICBM）不遠了，但一些專家說，北韓要把核子彈頭射到美國還需要數年時間。

金正恩昨天在新年電視談話中表示：「研究發展尖端武器正積極進步當中，而試射洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段。」

美國五角大廈指出，聯合國安理會多項決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術發射，並敦促平壤當局勿出現挑釁動作及煽動性言論，以免威脅國際和平與穩定。1060103

(中央社)