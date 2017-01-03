中市水銀路燈汰換 年省電費1.5億

台中市政府辦理水銀路燈落日計畫，目前已將8萬2478盞路燈汰換為較省電的LED路燈，完成進度約45%，節電效果將逐漸顯現，汰換完工後，預計每年省下1億5000萬元電費。

台中市政府這項水銀路燈落日計畫，已向台電公司申請器具變更，並協調台電增派人力，協助市府半年內完成路燈汰換工程。

建設局指出，行政院推動「水銀燈落日計畫」，市府配合爭取相關經費並獲全額補助，汰換完成後，除可節省電費，達到節能減碳的效果，每年可減少4萬5272公噸的二氧化碳排放量，相當於開闢88座台北大安森林公園的減碳量。

另外，每年還可省下8672萬7889度電，約可供2萬4386戶家庭整年度的用電(104年每戶家庭每月平均用電量約291度)；且LED燈具由廠商保固6至7年，可節省全市每年路燈維護費用約2500萬元，大幅減少市府開支，並促進整體產業鏈發展，提供大量就業機會。路燈換裝後將可提升亮度，對夜間行車安全甚至治安皆有明顯助益，可謂一舉數得。

建設局分析，雖購置成本、電源供應器壽命及維護成本等項目為水銀燈較佳；然而在發光效率、壽命、演色性等各個面向卻是LED燈較優，包括最主要的發光效率(即同樣亮度下，耗電量較低)約為水銀燈的3至4倍，達到節能減碳、節省電費等效益。

考量每年節省的電費，購置成本、電源供應器及維護成本會隨著時間拉長而逐漸攤平，長遠來看，LED路燈花費仍較水銀燈為低(預估4年節省的電費即可彌補換裝差額)。

建設局表示，這個專案汰換數量龐大，台電公司原先預計全數燈具汰換完成須耗時1年以上，經多次協調，台電公司願配合調派人手，目標於半年內完成汰換工程，市府將持續追蹤工程進度；考量LED路燈效益及長遠路燈維護，協調台電加速汰換水銀路燈為LED燈。1060103

(中央社)