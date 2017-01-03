農曆春節出國熱搜榜 台灣人最愛東京、大阪
2017年元旦剛過，話說今年台北熱呼呼，感覺一點也不像是冬天！然緊接著就是農曆春節了，不少人也開始計畫出國玩，感受異國的年味。然你可知，台灣人度春節跨國出遊最想去哪呢？據旅遊搜尋引擎KAYAK統計，台灣民眾春節十大熱門出國搜尋景點，日本城市就佔了5成，前兩名分別是東京及大阪。
日圓直直落！赴日出遊購物好開心！鄰近台灣的日本向來是台灣民眾出國必造訪的國家之一，此時日本部分城市也已經下雪，對於身處「暖冬」的台灣民眾而言，還能到日本賞雪景、泡湯好不愜意。
而台灣人喜愛去日本旅遊的趨勢也能從網路大數據可見，旅遊搜尋引擎KAYAK統計台灣民眾春節十大熱門出國搜尋景點。前十名排行分別為日本東京、大阪、韓國首爾、日本沖繩、香港、泰國曼谷、新加坡、澳門及日本札幌與福岡。
從排行榜可見，10名其中有就有5個是日本城市，可見日本美景、和食、日劇都影響了台灣人赴日的意願。
也許今年農曆春節只有6天，民眾也不想跑太遠，選擇臨近台灣的旅遊成是較適合。另到日本除了可搭飛機外，也可以搭郵輪旅行，趁日幣貶值，因搭郵輪赴日可享有「行李無限制重量」、「免托運」，包括易碎品、大型家電、液體產品、沉重商品都適合利用遊輪載運回台。趁著農曆年假快到，趕快相揪好友來趟國外旅遊吧！
(中時電子報)
文章來源：旅遊搜尋引擎KAYAK
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