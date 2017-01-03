學測1月底登場 6日公布試場分配

我要評比

耶誕、跨年假期瀰漫歡樂氣氛，但對今年高中3年級的學生來說，卻是人生的煎熬期。大學學科能力測驗（學測）即將於1月20、21日登場，6日將公布試場分配。

大考中心試務發言人黃璀娟表示，學測准考證已於去年12月22日寄發，考生務必核對上頭資訊，如果有需更正的地方，一定要在期限內提出申請。

准考證務必妥善保存，如果考試前毀損或遺失，需於考試當天攜帶身分證件（如身分證護照、健保卡）向考區試務辦公室申請補發。

黃璀娟表示，大考中心將於1月6日公布試場分配表，1月19日開放查看考場。提醒考生在最後的衝刺時間，除了溫習功課，也要瞭解一下試場規則，往年常見違規情況包括未帶准考證且未補發，以及考試結束未停筆等，動輒被扣1、2級分，不小心觸犯相當划不來。

黃璀娟也提醒，「穿戴式裝置」如智慧手環、手錶、眼鏡等，都禁止帶進考場。建議攜帶「一般性手錶」應試，手機等裝置在考試前務必關機，並放置在指定的場所。按照學測簡章規定，考試時將手機、穿戴式裝置帶在身邊，扣減該科成績2級分；如果有「使用」行為，則扣減該科全部成績。1060103

(中央社)