學測1月底登場 6日公布試場分配
耶誕、跨年假期瀰漫歡樂氣氛，但對今年高中3年級的學生來說，卻是人生的煎熬期。大學學科能力測驗（學測）即將於1月20、21日登場，6日將公布試場分配。
大考中心試務發言人黃璀娟表示，學測准考證已於去年12月22日寄發，考生務必核對上頭資訊，如果有需更正的地方，一定要在期限內提出申請。
准考證務必妥善保存，如果考試前毀損或遺失，需於考試當天攜帶身分證件（如身分證護照、健保卡）向考區試務辦公室申請補發。
黃璀娟表示，大考中心將於1月6日公布試場分配表，1月19日開放查看考場。提醒考生在最後的衝刺時間，除了溫習功課，也要瞭解一下試場規則，往年常見違規情況包括未帶准考證且未補發，以及考試結束未停筆等，動輒被扣1、2級分，不小心觸犯相當划不來。
黃璀娟也提醒，「穿戴式裝置」如智慧手環、手錶、眼鏡等，都禁止帶進考場。建議攜帶「一般性手錶」應試，手機等裝置在考試前務必關機，並放置在指定的場所。按照學測簡章規定，考試時將手機、穿戴式裝置帶在身邊，扣減該科成績2級分；如果有「使用」行為，則扣減該科全部成績。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。