美控俄干預大選 川普發言人：沒有證據

美國總統當選人川普的發言人今天表示，沒有證據指向俄羅斯的駭客行為，影響了美國總統大選的結果，所以收到最終情報報告之前妄下斷論，是不負責任的。

路透社報導，史派瑟（Sean Spicer）告訴「福斯新聞」（Fox News）：「目前並沒有證據顯示他們影響大選結果。」

史派瑟將在川普20日就職後出任白宮新聞秘書。他告訴有線電視新聞網（CNN），川普將先調閱數日後出爐的情報報告。川普12月31日已警告不要倉促斷言，將美國電子郵件遭駭怪到俄羅斯頭上。

史派瑟告訴CNN：「收到最終報告之前妄下結論，是不負責任的。」（譯者：中央社張曉雯）1060103

(中央社)