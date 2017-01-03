發現2cm腫瘤做最壞打算！海倫清桃交代遺產
台越混血藝人海倫清桃外型亮麗，天使臉孔、魔鬼身材的她，還有「越南林志玲」的稱號，時常透過臉書分享生活大小事的海倫清桃，昨（2日）深夜卻自爆被發現有2公分腫瘤，醫生建議盡快開刀切除，海倫清桃得知當下心裡涼了半截，她還做了最壞打算，甚至回家交代遺產。
海倫清桃上個月因婦科疾病到醫院檢查，順道做乳癌、子宮頸癌篩檢，被診斷出有2公分腫瘤，醫生建議無論良性或惡性都必須儘快開刀，「同時也用一根很粗的針在沒有麻醉下做組織取樣，聽到這裡我心裡涼了半截，我一直不敢隆乳就是怕心臟負荷不了麻醉的風險」，她還為此做最壞打算，交代遺產和愛犬的事。
同時，海倫清桃也做心電圖、測量心肌力等檢查，醫生也建議她先做超音波，看淋巴是否有問題，所幸報告結果一切正常，海倫清桃也想到先前曾被網友開50萬港幣約吃飯，她有感而發說：「經過了這一件事(看病)，想開了，我也許會先去環遊世界。」
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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