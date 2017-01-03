嘉義發生濃霧 能見度僅100公尺

我要評比

嘉義3日清晨發生濃霧，霧最濃的時候能見度僅100公尺，請汽機車族及用路人小心。中央社記者江俊亮攝 106年1月3日

嘉義清晨發生濃霧，霧最濃的時候能見度僅100公尺，請汽機車族及用路人小心。

嘉義氣象站指出，嘉義今天清晨5時開始起霧，當時能見度還有2公里，7時5分降到1公里；7時30分能見度僅200公尺，8時能見度只有100公尺。

氣象站指出，嘉義地區清晨發生的濃霧，是台灣西部冬季常見的「輻射霧」，容易發生在溼度高、天氣晴朗、無風、少雲的冬季清晨。

中央氣象局也在今天清晨7時30分針對嘉義縣市發布濃霧特報，預計要等到陽光露臉後，霧才會逐漸散去。1060103

(中央社)