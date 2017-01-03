美戰略大改變 陸軍重裝也將進駐南海
即將卸任的歐巴馬政府提出「亞洲再平衡」策略，繼海軍空軍向南海轉移後，美國陸軍也考慮將地面重裝備進駐南海，這是前所未有的戰略變化。
美國軍事網站Scout Warrior總編輯奧斯本（Kris Osborn），在國家利益（National Interest）雜誌網站發表文章，他引述美國國防部官員的說法，為因應中國在南海人造島礁部署地對空飛彈，美軍考慮在南海區域部署陸軍的攻擊性重裝備。奧斯本曾擔任五角大廈諮詢幕僚。
中央社報導，歐巴馬提出「亞洲再平衡」策略，軍事部分將移轉美軍6成船艦至亞太區，如今五角大廈考慮陸軍與陸戰隊重裝備也可能「再平衡」，這是五角大廈過去從未提出的戰略考量。
美軍可能部署的地面裝備包括使用155公厘砲彈的M777牽引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）。
五角大廈官員未直接回應此報導，僅強調已提高與各國的合作協調。
美國軍事部署向亞洲傾斜，過去多集中在海空軍，如今陸軍也有可能由歐洲向亞太再平衡。美國陸軍目前在南韓派駐約1萬8500人，日本2400人，關島2000人，菲律賓480人，約3萬多人駐在阿拉斯加與夏威夷。
(中時電子報)
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