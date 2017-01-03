男子疑派出所前自焚 毀6部機車

台中市永興派出所門口旁警用機車格的6部警用機車遭火焚燒。（警方提供）

警方發現1名疑似縱火男子倒臥地上，已明顯死亡，一旁桶子上留有遺書。（警方提供）

台中市警局第二分局的永興派出所門口旁警用機車格，今天凌晨3點發生火警，當時火勢猛烈還傳出3聲爆炸聲，值班台警員聞到一股燒焦味，到派出所外查看，發現距離約15公尺的機車格起火，趕緊拿滅火器滅火，並通報119，火勢雖在消防隊員抵達前已被撲滅，但在遭焚毀的6部警用機車的第3部車頭前方，發現1名男子倒臥地上，已明顯死亡，一旁桶子上留有遺書「國民黨不倒，台灣不會好」真正死因尚待進一步釐清。

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(中時)