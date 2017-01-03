林全稱「髮夾彎」又何妨 網友酸：誠實到白目

蔡英文表示不知道為何被說髮夾彎，但林全表示公共政策過程中難免調整，因此他認為「髮夾彎」又何妨。（本報資料照，黃世麒攝）

自520民進黨蔡英文總統就職上任後，在許多政策上演出「髮夾彎」，引發民怨，民調直直落，也讓親站火線的行政院長林全三天兩頭遭人看衰位置不保，但林全似乎不在意，因他認為，光端出好政策沒用，公共政策須要「溝通、傾聽、協調、髮夾彎」，過程中難免調整，因此他認為「髮夾彎」又何妨。但此番幽默遭網友酸是為「髮夾彎合理化」，認為林全「誠實到白目」，也有網友表示「誠實給推，比那顆菜好一點。」

自民進黨上任後，似乎已成「髮夾彎」代名詞，但蔡英文曾接受媒體訪問時表示，不知道為什麼一直被說髮夾彎，並認為改革「急」是沒辦法解決問題，需一步一步穩穩地前進，才能把改革處理好。

而行政院長林全接受訪問時稱一例一休、電業法、年金改革、內閣改組、稅改方案、財劃法改革等，沒一件容易做。也認為漲價是縮減工時必需付的代價，但有很多不肖商人，是假借一例一休為名哄抬物價，倘若未加緊督促相關部會嚇阻，將招民怨。網友認為「知道有人哄抬 有查了嗎？」、「看看南部有勞基法存在嗎？結果也跟著漲。」

眼看民進黨民調直直落，林全表示他不會怯戰撤退。並以開車繞山路攻頂，不可能直線到達目的地比喻，只要堅持政策核心價值初衷，「髮夾彎」又如何？但此話一出點燃網友怒火質疑難道「事事都拔草測風向？」、「政治人物隨口說，隨意變，還說的振振有詞，無恥可見」、「選前反美牛 選後餵美豬 又何妨？那當初是在反三小」、「選前都是屁！票先騙到再說！」、「髮夾彎」的確無妨，重點是人不要臉才天下無敵！

也有網友認為「誠實給推，比那顆菜好一點」、「林全跟張景森，大概是整個資進黨政府，最誠實的兩個人」、「能把黑的說成白的，木栓真的很棒」

(中時電子報)