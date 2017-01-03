元旦執法不打烊 南投查獲盜伐台灣杉

鹿谷鄉台大實驗林線浸林道支線2.1K，盜伐現場。(沈揮勝翻攝)

保安警察第七總隊第六大隊員警1日下午執行巡查勤務時，在南投縣鹿谷鄉台大實驗林線浸林道支線，發現54歲陳姓男子及65歲蘇姓男子，以自備鏈鋸鋸切針葉一級木台灣杉2棵，總材積1.019立方公尺，準備搬運時，由該大隊南投分隊查獲，訊後將2嫌依違反森林法及刑法竊盜等罪移送南投地檢署偵辦。

保七總隊第六大隊大隊長黃建智呼籲民眾，勿以一己之私利而肆意盜伐、竊取國有林木，破壞亙古以來上天留給我們美麗豐富的山林，多為後代子孫續留下美好珍貴千年以上林木，保七六大隊除擔服維護治安、服務民眾任務外，在生態保育工作上將全力持續查緝盜伐行為，為保護珍貴林木維護山林資源，以展現打擊犯罪行為之決心。

另森林法第50、52條自前年5月起已修訂，盜伐林木將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍到10倍的罰金，貴重木者，加重其刑二分之一，並沒收犯案工具，希望民眾不要以身試法。

(中時)