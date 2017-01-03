即興私我劇 張仲良繪畫個展在巴黎
台灣藝術家張仲良，近日在巴黎18區蒙馬特的藝術城 La Ville a des arts 藝廊舉行繪畫個展，Intime improvisé (即興私我劇)。張仲良近年活躍在台灣以攝影為主要創作媒介，這次回巴黎展覽他過去長時間以來所創作的油畫作品。
巴黎 La Ville a des arts 藝術城歷史悠久，是許多藝術愛好者，也是許多藝術家匯聚之地，是過去著名畫家塞尚、席涅克等人的工作室。如今規劃成當今藝術家的工作室。
張仲良畢業於台北藝術大學，2008年赴法，之後取得諾曼地盧昂美術學院藝術文憑，隨後到巴黎索邦第一大學造型藝術研究所完成碩士。
法國進修期間，除了繪畫創作，也創作一系列的影像蒙太奇作品。受邀於諾曼地省立當代藝術中心攝影藝廊展覽，作品也被該單位典藏。亦曾在巴黎與法國其他省份舉行展覽，作品在當地大受歡迎。
2012年開始至今，張仲良在台灣以攝影蒙太奇的系列作品，作為主要的創作與發表，參與台灣各式樣的攝影藝術博覽會活動，並積極投入台灣與法國的藝術攝影交流。
2016年底，張仲良回到巴黎展覽他過去長時間以來所創作的油畫作品。張仲良的油畫創作展覽，Intime improvisé (即興私我劇)，展現生活中突來的一場戲劇性感受，並將這樣的感受轉化成具有戲劇張力的畫作。他從生活中的觀察與體驗出發，將日常的故事，發展成一幅具有戲劇性且懸疑的故事畫面。
畫面中的角色，有的眼神深邃神秘，有的姿態詭異，有的聚焦在畫面中的一個角落。畫面中也常常出現角色突兀且對比強烈的狀態。構圖上的巧思，詭異神祕的背影，以及頭部消失在畫面邊緣，只剩脖子以下在畫面中的構圖，都是他這系列繪畫上的特色，也讓在場的許多法國影像藝術家，電影導演以及許多畫家等各個領域的藝術家及觀眾感到驚嘆。
(中時)
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