疑吸毒過量 北市套房1男昏迷1女死亡

警方昨天深夜發現台北市南京東路三段一間民宅套房內，1女死亡多時，另名男子則昏迷不醒，屋內留有大量毒品，警方懷疑是吸毒過量所致，詳細死因仍待釐清。

警方調查，該套房是這名男子租屋處，昨晚10時左右獲報入屋察看時，只見一名女子全裸倒臥在浴室死亡，身上沒有外傷，而男子則昏迷不醒，送醫後已恢復意識，沒有生命危險。

據了解，男子昏迷前打給女性友人，邀請至租屋處，她到時驚覺不對，趕緊報警處理；由於屋內留有K他命等大量毒品，並有吸食後殘留的味道，警方初判是女子是吸毒過量死亡，但詳細死因，仍須進一步調查，並將釐清這對男女關係，還原事發經過。1060103

(中央社)