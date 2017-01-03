微弱東北風南下 高溫略降北部局部雨
氣象專家吳德榮表示，今天有一小股微弱的東北風南下，使北海岸、北部山區有局部雨，大台北也有零星降雨，高溫略降；但其他各地仍是溫暖舒適的天氣。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，最新數值模擬顯示，週三至週六 (4日至7日)，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴朗穩定，高溫攝氏25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度；中南部地區清晨易有輻射霧生成，影響能見度。
他說，週五（6日）則有另外一小股非常微弱東北風可能給北海岸、北部山區及大台北地區帶來類似今天的變化。
吳德榮表示，下一波天氣系統大約在週日（8日）南下，鋒面所帶之水氣雖不多，但仍會造成天氣明顯的轉變；北台灣氣溫遽降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。下週一（9日）受冷空氣影響，強度大約是「東北季風」(台北市低溫15、16度，沿海空曠地區14度)，尚未達「大陸冷氣團」的標準。1060103
(中央社)
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