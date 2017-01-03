台澎第2波加班機位 晚間6時開賣
農曆春節假期，台澎航線第2波加班機，今天晚間6時起統一開放訂位，澎湖航線再增加4126個座位數。
農曆春節年假疏運，受復興航空運輸股份有限公司去年停航影響，造成台澎航線運能吃緊，交通部民用航空局全力協調各航空公司加班或放大機型因應，滿足春節期間空運需求。
澎湖縣政府表示，第2波加班機3日到5日開放訂位，民眾應於3日內完成開票，以確保自身權益。
民航局去年12月6日第1波澎湖航線共提供1090架次10萬6126個機位數，目前26日到28日由本島返澎湖和過年後的29日到31日由澎湖返台尖峰時段機位，幾乎都告客滿，其餘離峰時段管制機制則仍有空位。
澎縣府建議民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，亦可安排離島家人反向操作到台灣過年團圓，省卻候補機位時間辛勞，避開擁擠人潮，也可享機票優惠。
不過，澎縣府春節機位訂位平台服務窗口，將在4日起到10日止開放民眾登記，鄉親民眾如果未訂到返澎或返台機位，可在期限內前往登記，縣府將彙整，爭取再加班或包機，讓鄉親都能返鄉過年和返台。
第2波加班機開放訂位各航空公司受理訂位電話及網址：立榮航空股份有限公司（02）2508-6999、http://www.uniair.com.tw；華信航空股份有限公司412-8008（手機加撥02）、http://www.ae.aero；遠東航空股份公司（02）8770-7999、http://www.fat.com.tw；德安航空股份有限公司（07）8014711。1060103
(中央社)
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