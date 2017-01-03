瑤瑤被卜將情斷金陽？ 命理師：將有多金者追求
藝人郭書瑤跟男友金陽交往4年，雖然傳出兩人一度濃情轉淡，不過跨年夜時，瑤瑤PO出小倆口合照放閃，還寫下「2017我們繼續努力」，證實感情依舊甜蜜，不過卻有命理師鐵口直斷「今年底有可能分手」。
根據《蘋果日報》報導，瑤瑤去年代言、電視劇，加上商演年收入共賺進2250萬元，年收入約是男友的23倍，但沒對戀情造成影響，至於是否以結婚為前提交往？瑤瑤表示「沒有想到結婚那麼遠啦，我們都還有很多事想做，未來的事等未來再說」，訪談中雖未透露想婚念頭，不過可看去兩人感情依舊，不過命理師詹惟中和星座專家鄭嘉琳則都不看好這段戀情。
命理師詹惟中表示，郭書瑤與金陽今年底有可能分手，不過吉星會出現在夫妻宮，因此會出現多金年長者追求，倘若新戀情能持續至明年，就可能會開花結果；星座專家鄭嘉琳則透露，兩人上半年分手機率大，若分手郭書瑤會出現不錯追求對象。
(中時電子報)
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