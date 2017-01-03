非洲偷渡客身藏行李箱 呼吸困難險死

一名年輕的非洲男子藏身在行李箱企圖偷渡過境。 (圖取自/BBC)

一名偷渡客塞在車內夾縫。 (圖取自/BBC)

每年數以萬計的非洲移民橫渡地中海前往歐洲，逃離自己故鄉的動盪與貧窮；然而，這一趟尋夢之旅，對許多非法移民來說，可能是一趟迎接死亡的旅行。西班牙警察上周查獲兩起非法移民案件，偷渡者藏身在汽車內裝夾縫中和行李箱裏，被發現時均因長時間呼吸困難，緊急送醫治療，保住性命。西班牙警察公佈當時照片，震驚社會。

上周星期二，西班牙警察檢查一輛轎車，發現車中藏著兩人，一人藏在汽車儀表盤的後面，一人藏在掏空的後座椅下面。上周星期五（12月30日）又發生一名22歲的摩洛哥婦女企圖用行李箱把一名年輕的非洲男子偷運過境。這3人發現時，因呼吸困難，身體虛弱，緊急救治才救回一命。

星期日（1月1日），則有約1100名移民衝擊了分隔摩洛哥和西班牙在北洲屬地--休達的隔離網，造成50名摩洛哥和5名西班牙邊防人員受傷，其中一名警衛人員一隻眼失明。

(中時電子報)