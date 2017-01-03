嘉義縣府爭取經費 再造觀音瀑布榮景

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嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，因921地震和八八水災封閉十餘年，日前不僅舉行聯外道路橋梁動土，還預計進行風景區規劃、步道與道路拓寬等建設，盼再造觀音瀑布榮景。中央社記者黃國芳攝 106年1月3日

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，因921地震和八八水災封閉十餘年，日前不僅舉行聯外道路橋梁動土，還預計進行風景區規劃、步道與道路拓寬等建設，盼再造觀音瀑布榮景。

嘉義縣政府今天表示，位於竹崎鄉文峰村的觀音瀑布，屬於朴子溪上游牛稠溪的分支，溪水從崖頂傾洩而下，形成一道垂直懸掛在崖壁上的長長白鍊，汛期時，豐沛的水量奔瀉而下，因遠觀狀似觀音佛祖而得名。

觀音瀑布因921地震造成園區崖壁崩塌，成了危險地區，禁止遊客進入，八八水災又摧毀牛稠溪南岸溪心寮進入瀑布區的聯外道路，風景區因而封閉至今，已有十餘年。

嘉義縣長張花冠為重現觀音瀑布昔日風華，多年來奔走中央，唯中央單位互相推諉，重建之路遙遙無期，張花冠轉而向嘉邑行善團尋求協助，才讓重建案露出曙光。

嘉邑行善團允諾協助承造觀音瀑布聯外的仁觀1、2號橋，已於日前舉行動土，造橋費用新台幣3500萬元由行善團支出，縣府負擔設計及監造費240萬元，預定106年6月汛期前完工。

嘉義縣政府指出，聯外道路與興建避車道所需的3000萬元，將爭取農委會、阿里山國家風景區管理處等單位支持，希望趕在106年底前完工，且可以開園營運，再現觀音瀑布旅遊勝地榮景。1060103

(中央社)