肝腫瘤做酒精栓塞 竟譫妄症胡言亂語

台中市61歲的男子曾接受腎臟移植，後來又發現罹患肝腫瘤進行酒精栓塞治療，卻出現胡言亂語，家人以為他瘋了，澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師許維中（圖）診斷後發現是酒精性譫妄症。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月3日

台中市61歲的男子曾接受腎臟移植，後來又發現罹患肝腫瘤進行酒精栓塞治療，卻出現胡言亂語，家人以為他瘋了，澄清醫院中港院區診斷後發現是酒精性譫妄症。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師許維中今天指出，這名61歲的男子，曾經耗盡積蓄接受過腎臟移植，多年後發現肝腫瘤達4.8公分，做了酒精栓塞，卻出現酒精性譫妄症而胡言亂語，家人以為男子發瘋了！

許維中表示，這是一個很特殊的病例，還好有標靶光子刀的治療，控制了肝腫瘤，患者很感激有這樣平民化的治療，讓患者再勇敢地面對人生。

許維中說，這是一個很特殊的病例，在肝癌治療的選項中，包括免疫療法、酒精栓塞治療等都不適合，而在耗盡積蓄做完腎臟移植後已沒有足夠的金錢，再去做昂貴的質子治療；雖然想換肝，但可能曠日費時，等不到換肝就失去生命，最後因腫瘤太靠近大血管連射頻燒灼術和開刀都不可能，讓該患者陷入絕望。

患者最後經親友介紹找到澄清醫院，許維中指出，由於患者的病情已符合健保的規定而申請到口服標靶藥物，再加上連續做了20次的6D標靶光子刀的放射治療，由內到外「雙標靶」全方位擊殺癌腫瘤，從今年3月治療至最近追蹤檢查，患者的肝腫瘤已由原來的4.8公分萎縮為2公分，預估腫瘤會繼續萎縮成小小的疤痕。

許維中強調，肝癌已有不少的治療方式，要看腫瘤的大小多寡、腫瘤的位置及患者本身的條件，醫療團隊都會替患者做最適合的評估，健保已對肝癌患者有很好的醫療照顧，像這名患者獲得「雙標靶」的治療，很平民化的治療同樣可以得到很好的治療效果。1060103

(中央社)