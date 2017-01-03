川普：大陸不會幫助控制北韓

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美國總統當選人川普今天批評中國大陸說，儘管北京已從與美國的經濟關係中獲益，卻不幫忙控制北韓。

路透社報導，川普（Donald Trump）在推特推文指出：「中國已經從跟美國之間完全的單邊貿易拿走巨額金錢和財富，卻不會在北韓問題上提供協助。好樣的！」

此外，川普也在推文表示，北韓將不會發展出射程可達美國領土的核子武器。

法新社報導，川普說：「北韓表示它在發展射程可達美國部分地區的核武上，進入最後階段。」「這不會發生！」

北韓領導人金正恩昨天在新年電視談話中表示：「研究發展尖端武器正積極進步當中，而試射洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段。」

北韓2016年以前所未見速度測試彈道飛彈，不過部分專家表示，北韓還要數年時間，才能發展出搭載核彈頭、射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。

美國五角大廈指出，聯合國安理會多項決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術發射，並敦促平壤當局勿出現挑釁動作及煽動性言論，以免威脅國際和平與穩定。（譯者：中央社何宏儒）1060103

(中央社)