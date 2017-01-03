林書豪復出無時間表 教練不評交易傳聞

我要評比

美職籃NBA籃網台裔球星林書豪左大腿受傷，2日晚間新年首役主場迎戰爵士，確定掛免戰牌，籃網對其復出並無時間表，總教練艾特金森也不評論外傳交易豪小子的揣測。

林書豪晚間賽前表示，兩次受傷皆非當初加盟籃網預期之事。上個月對戰黃蜂再度受傷，心情十分懊惱及難過，連話都不想講，「但我告訴自己要保持冷靜！」

他又表示，核磁共振報告還未看到，傷處雖同在左大腿，但慶幸是不同部位，情況也未若上次嚴重，已開始投籃，但還未跑跳。

至於何時復出，林書豪強調並無時間表，持續復健中，端視每天情況如何而定，本週不太可能隨隊出征。

另外傳聞籃網隊不排除交易豪小子，總教練艾特金森（Kenny Atkinson）說，不清楚，「不予置評」。1060103

(中央社)