前f(x)雪莉成韓版麥莉 自拍疑又露點

f(x)雪莉新年自拍都讓粉絲心驚驚！（圖／取自雪莉IG）

前韓團f(x)成員雪莉自從單飛又戀愛後，堪稱性格大變，過去走清純路線的她越來越豪放，先前幾張照片激凸惹來批評，沒想到新年po新照的她，疑似又走光露點。

雪莉自從與男友崔子交往後，不僅時常在網上大曬恩愛，尺度也越來越大，先前幾張激凸照，就已讓不少粉絲震驚不已。但這似乎已經成為常態，雪莉也被冠上「韓版麥莉」的封號，如今她新年新照依舊豪放，一張自拍照又疑似走光露點，隨後她又在Instagram上po出穿著薄紗睡衣躺床的迷幻自拍，由於衣服過短，許多粉絲也留言要她「小心被看光。」

(中時電子報)