預測2017世界局勢 陸媒：中國的挑戰在內部

江西省婺源縣江灣鎮篁嶺村民用農作物拼成「中國地圖」。(圖/中新社)

2017年才剛剛到來，大陸就有媒體對今年的世界局勢做預測，認為外部的不可預測性遠大於其內部變數。雖然川普就任美國總統會給國際帶來一絲不踏實感，但中國的注意還是以內部為重，因為開好「十九大」與穩定經濟才是關鍵。

大陸官媒《環球時報》在今天(3日) 發表社論文章，對2017年的全球局勢走向表示看法，指2016年發生太多意想不到之事，譬如英國脫歐、川普當選、土耳其政變未遂等，這些事件的後續效應將在今年逐漸釋放。

文章表示，國際政治的最大不確定性在於川普就任後的動向，無論他是小打小鬧，抑或大搞革命，都將影響歐洲、中東、亞太三個區域。

在歐洲方面，川普選擇把加強同歐洲盟友的關係放在與俄羅斯改善關係之上、並重，或是把美俄關係放在絕對優先，將影響歐洲的整體形勢；在中東方面，川普是否會推翻與伊朗達成的協議，重新點燃伊朗核問題，將是該區域最具懸念的議題。

亞太形勢相對更複雜，關鍵在看川普如何定位與處理中美關係，如若川普執意跳脫當前的現實約束，則西太平洋什麼都可能發生。其中最危險的當然是朝鮮半島，不能排除川普對北韓採取超強硬姿態的可能；其次是台海，若民進黨政府的台獨傾向繼續加重，發生軍事摩擦也不無可能；再來是南海，雖然該地的形勢走向和緩，但若發生軍事對峙，唯一可能性就是中美對抗。

以中國大陸的觀點來看，由於國家已經累積厚實國力，所以任何外部的挑戰都不足為懼，但內部的變化卻不可輕忽，尤其是今年準備召開中共十九大，以及平穩經濟之目標管控。

文章強調，以上兩個任務都對增加中國社會團結有著決定性影響，而社會團結水平的高低會決定中國很多問題及矛盾的性質，若中國要走得更穩、更遠，把握內部才是關鍵。

(中時電子報)