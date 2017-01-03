高市公車撞機車 女騎士和愛犬雙亡

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1輛高雄市公車昨天深夜在高市大順與建國路口與機車發生車禍，楊姓女騎士搭載的貴賓狗當場死亡，楊女經送醫也不治，柯姓公車司機酒測值為零，肇事責任警方調查中。

警方說，這起車禍發生在昨天深夜10時55分左右，48歲的柯姓公車司機駕駛公車由建國路西向東行駛至大順路口，見左轉燈號誌亮起欲左轉，30歲的楊姓女騎機車從大順路南向北越過建國路與公車撞得正著，當場人車倒地，顱內出血昏迷，經送醫急救於今天凌晨1時10分左右不治，其搭載的1隻貴賓狗也當場死亡。

警方又說，柯男酒測值為零，先依業務過失致死罪嫌將他送辦，肇事責任歸屬仍鑑定中。

高市交通局表示，已建請柯姓司機所屬的漢程客運，讓柯姓司機暫時停班幾天，撫平情緒，以保障乘客安全。1060103

(中央社)