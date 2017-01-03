雞快樂才能下好蛋 法國人漸棄格子籠蛋

特派員看世界專欄不管在法國或台灣，人們每天吃的蛋多數產自格子籠裡的蛋雞，牠們的活動面積不比A4紙大多少，也見不得陽光。法國超市提倡動物福利，近期相繼宣布不再販售格子籠雞蛋。

法國是生產最多雞蛋的歐洲國家，年產約150億顆蛋，養殖約4700萬隻蛋雞，其中多達2/3的蛋雞還生活在狹小的格子籠裡，一生見不到陽光。

法國動物保護團體「L214倫理與動物」（L214 Ethique et animaux）人員曾潛入蛋雞養殖場，以錄影方式揭發蛋雞的悲慘世界。

在影片中，數以萬計的蛋雞住在沒有窗戶的室內，擠在層層疊疊堆建排列的鐵籠裡，有些籠子塞了不下10隻雞，牠們無法伸展翅膀，更不可能依照習性做沙浴。

這種養殖環境容易導致寄生蟲孳生和高死亡率，腐爛的雞隻屍體無人收拾，又是一輪高致病率的惡性循環。

這樣的生活還會造成蛋雞的骨質疏鬆，很容易骨折，也違反了雞喜好在隱蔽處依據自然節奏產蛋的習性。

2012年，歐洲聯盟規範，格子籠養雞場必須設有雞窩、一塊鋪草的空間、每隻雞至少要有棲息架，還要有設備給雞磨爪子，但實際上卻未必能落實。

為了把蛋雞從平均活動面積600平方公分、大約是A4紙大小的格子籠裡解放出來，法國農場動物保護組織Welfarm花了不下20年。

去年，幾家大型連鎖超市相繼宣布漸進式停售格子籠雞蛋，透過零售商給予蛋農改善養殖設備的壓力，動保組織的努力似乎漸漸有了效果。

連鎖超市Monoprix自去年4月起不再販售格子籠雞蛋，旗下自製的現成食品也不再以這種蛋為原料，取而代之的是露天放養雞蛋或有機雞蛋。

去年10月，連鎖超市Lidl也宣布，最晚到2025年不再販售格子籠雞蛋，也不販售使用格子籠雞蛋製造的食品。

同樣地，擁有龐大市占率的家樂福集團（Carrefour）於去年12月宣布，在2020年之前，自有品牌停用格子籠雞蛋，還要在2025年之前達到全面不再販售格子籠雞蛋的目標，讓蛋農利用這段時間慢慢把格子籠設備改裝成其他養殖方式。

這個決定，與消費者的採購傾向也有關。根據費加洛報（Le Figaro）一篇報導，家樂福售出的雞蛋中，有70%是露天放養雞蛋或有機雞蛋，可見消費者不會為了便宜幾塊錢而購買格子籠蛋。

在法國超市，雞蛋盒上會標示蛋雞的養殖法，常見的有露天放養和平地放養。

即使沒有盒子，辨識一顆雞蛋的生產方式也非常容易：每顆蛋上都打印了紅色的數字記號，「0」開頭表示產下這顆蛋的雞是露天有機放養，「1」表示露天放養，「2」表示平地放養，「3」開頭就是格子籠蛋。

平地放養意味蛋雞可在地面自由活動，但僅限於室內，很可能一樣見不到陽光。

露天放養則是讓蛋雞在戶外依照天性自由活動，每隻雞平均擁有至少4平方公尺的活動空間，天氣不佳時也可進入雞舍棲息。

一顆產自露天放養的雞蛋，價格約在0.27到0.35歐元（約新台幣9到12元），格子籠雞蛋約0.2歐元（約新台幣7元），對一般消費者來說，食用生活環境健康的雞所產下的蛋，或許值得這個價差。1060103

(中央社)