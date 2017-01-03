海生館誕生鯊魚寶寶 國內首例人工孵化

屏東海生館的鯊魚（斑紋異齒鮫）在新的一年，順利誕生鯊魚寶寶，這不但是館內首例、也是國內首例在人工環境下順利孵化斑紋異齒鮫幼鯊。

海生館表示，斑紋異齒鮫獨特的外型，與一般大眾認知的鯊魚外型頗有差異，屬於底棲性的鯊魚種類，最大特色是在背鰭上有類似牙齒的角狀構造，又被稱為角鯊。

海生館指出，斑紋異齒鮫產下的卵鞘如同鑽頭般的形狀，這次順利從受精卵誕生出鯊魚寶寶，連飼育人員都非常驚豔，因斑紋異齒鮫從產卵後到孵化的時間超過一年以上，且需要在低於20度的水溫，因此，在台灣一直都沒有繁殖成功的紀錄。

2015年，卵鞘產下後，海生人員特別準備最適合的環境，並有耐心的持續觀察，終於成功孵出體長約19公分的雄性鯊魚寶寶，海生館說，只是可惜沒能捕捉到破鞘而出畫面。

斑紋異齒鮫學名 Heterodontus zebra，分布於西太平洋亞熱帶處，屬於較少見的鯊魚種類，大多於海洋館中展示，特色為背鰭上具有一枚硬棘，屬於原始的鯊魚特性。1060103

(中央社)