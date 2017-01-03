2016年表現最佳貨幣 比特幣奪冠

我要評比

比特幣今天升破1000美元，創至少3年來最佳水準，持續不停的快速漲勢讓比特幣成為2016年表現最佳的貨幣。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，比特幣過去1年來上漲1倍多，從430美元左右漲到今天的1024美元左右。川普當選以來累漲40%。

現在比特幣離2013年締造的1200多美元歷史新高觸手可及。

部分分析師認為比特幣會上漲是因為，有些投資人把它當作黃金，拿來作為國際局勢不穩時的避險工具。

其他人則認為投機性需求驅動比特幣的升值，因投資人對未來漲勢抱有期待，創造無以為繼的泡沫。

日本化名的開發者中本聰2009年編寫加密軟體，推出比特幣。

今年稍早澳洲企業家萊特（Craig Wright）承認他就是比特幣創造者，但有些人對此提出質疑。（譯者：中央社陳昱婷）1060103

(中央社)