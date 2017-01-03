川普批中 只賺錢卻不幫忙搞定北韓
距離接任美國總統不到20天，川普持續砲轟中國。他今天在推特發文指出，中國已從與美國的貿易關係中獲取大量金錢利益，卻不幫忙處理北韓問題。
川普（Donald Trump）先是推文指出，「北韓宣稱正在發展射程可達部分美國領土的核武器，這不會發生！」。
接著他把矛頭轉向中國，表示「中國已經從跟美國之間一面倒的單邊貿易拿走巨額金錢和財富，卻不在北韓問題上提供協助。好樣的！」
北韓領導人金正恩，在元旦新年賀詞中，語出驚人表示，北韓洲際飛彈已接近收尾，北韓將成核武強國。金正恩恫嚇完全世界後，就帶著老婆李雪主，前往金日成和金正日陵墓所在地，錦繡山太陽宮祭拜。
(中時電子報)
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