崔順實女兒丹麥被捕 韓記者舉報
南韓總統朴槿惠閨蜜干政醜聞主犯崔順實女兒鄭尤拉（音）以非法滯留罪名被丹麥警方逮捕。據報導，南韓JTBC電視台駐德國記者李家赫（音）向丹麥警方舉報，是鄭尤拉被捕主因。
南韓JTBC電視台昨天播出的晚間新聞「News Room」節目中，詳細報導了丹麥警方逮捕鄭尤拉的過程。
報導指出，李家赫於去年12月29日從丹麥韓僑處獲悉鄭尤拉的近況，向當地警方舉報。被丹麥警方逮捕時，鄭尤拉的住處有1歲的兒子、媬姆、兩名馬僮兼保鑣。
JTBC電視台昨晚獨家播出鄭尤拉丹麥被捕影像，創下歷史新高收視紀錄。
鄭尤拉2015年憑藉亞運會馬術團體賽金牌被南韓梨花女子大學以「馬術專長生」資格錄取，但經證實這枚金牌是她在梨大招生報名期限截止後獲得的。
鄭尤拉入學後，校方在出勤及成績管理方面也繼續對她給予特殊照顧。諸如，雖然她常常曠課，提交的免出勤文件不符合要求，部分科目未提交作業，但依舊順利過關。事件曝光後，鄭尤拉去年10月31日透過梨大網路學籍管理系統提交了退學申請。
據南韓媒體報導，鄭尤拉與崔順實在德國成立了500多家空?公司洗錢，初步估計在德國藏匿了8000億韓元（約新台幣214.36億元），崔順實一家在瑞士等歐洲4國藏匿的資產達10兆韓元（約新台幣2679.53億元）。1060103
(中央社)
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