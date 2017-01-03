台跨年A咖跑光？魏如萱心寒「我就是來亂的」

魏如萱自己對號入座，無奈表示跨年就是來亂的，粉絲不捨。（圖／本報系資料照片）

今年台灣跨年被稱星光黯淡，許多一線歌手都選擇前往大陸工作，不過還是有不少實力派藝人與團體選擇在台灣陪粉絲跨年。但有媒體卻直指今年跨年「一堆來亂的」明星，讓「娃娃」魏如萱看到新聞後，無奈自嘲「我就是來亂的。」

魏如萱在臉書轉發新聞。（圖／取自魏如萱臉書）

跨年檔期的表演，有媒體評為「一堆來亂的」明星，這不僅傷了認真在台上表演藝人的心之外，許多粉絲也替自己的偶像抱不平。而「娃娃」魏如萱在看到報導後也有些無奈，轉發新聞自己對號入座，直言「我就是來亂的。」

不過許多粉絲力挺魏如萱，認為她就是今年的大咖之一，還有人嗆「說一堆來亂的新聞才真的是來亂的吧！」許多網友都給今年跨年夜表演的藝人高分評價。

(中時電子報)