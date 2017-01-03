台跨年A咖跑光？魏如萱心寒「我就是來亂的」
今年台灣跨年被稱星光黯淡，許多一線歌手都選擇前往大陸工作，不過還是有不少實力派藝人與團體選擇在台灣陪粉絲跨年。但有媒體卻直指今年跨年「一堆來亂的」明星，讓「娃娃」魏如萱看到新聞後，無奈自嘲「我就是來亂的。」
跨年檔期的表演，有媒體評為「一堆來亂的」明星，這不僅傷了認真在台上表演藝人的心之外，許多粉絲也替自己的偶像抱不平。而「娃娃」魏如萱在看到報導後也有些無奈，轉發新聞自己對號入座，直言「我就是來亂的。」
不過許多粉絲力挺魏如萱，認為她就是今年的大咖之一，還有人嗆「說一堆來亂的新聞才真的是來亂的吧！」許多網友都給今年跨年夜表演的藝人高分評價。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。