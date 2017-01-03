川普反擊北韓嗆射飛彈 中國也中槍
美國總統當選人川普今晚連發推文批評，北韓領導人金正恩聲稱將試射洲際彈道飛彈、能到達美國是「門兒都沒有」，他還酸中國大陸沒幫忙阻止北韓，真是「幹得好」。
結束耶誕與新年假期，川普已返抵紐約，而他作為候任總統，談到近來東北亞情勢，再度以最愛的推特（Twitter）連發二文，不但向金正恩喊話，就連中國也順帶成為他的標靶。
川普第一則推文說，北韓才聲明，研發射程範圍可達美國的核武器到達最後階段，「門兒都沒有」。
隔約一小時後，川普又推文說，中國已從和美國的單邊貿易中獲取龐大利益，但在北韓問題上卻不幫忙，最後加了一個字「 Nice」、反諷酸中國「真是幹得好啊！」
在北韓問題上，川普不是第一次指責中國未盡全力，而再度以美中貿易逆差、批判中國「搭便車」、卻不幫忙解決朝鮮半島核問題，也非川普新論點。
就任前再度推文批北韓與中國，川普關注亞洲事務時總好口舌上占上風，已成鮮明的個人特色。
金正恩日前在新年電視談話中表示，研究發展尖端武器正積極進步中，而試射洲際彈道飛彈的準備工作已進入最後階段。洲際彈道飛彈射程可達美國海岸。1060103
(中央社)
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