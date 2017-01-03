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巴西監獄暴動60死 近10年國際前例一覽

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巴西亞馬遜地區今天發生監獄暴動，至少60名囚犯喪命，許多人慘遭斬首。目前為止全球最嚴重暴動，許多都發生在拉丁美洲，這裡的監獄因過度擁擠及經費不足而惡名昭彰。

以下是法新社整理過去10年部分前例：

- 2007年1月6日：薩爾瓦多，首都聖薩爾瓦多（San Salvador）以西60公里的阿潘德歐斯（Apanteos）監獄幫派成員暴動，造成21名囚犯死亡。

- 2007年11月5日：阿根廷，北部東聖地牙哥省（Santiago del Estero）的監獄暴動和大火，導致大約33名囚犯喪命。

- 2008年10月20日：墨西哥，靠近美國邊境的東部城市雷諾薩（Reynosa）發生囚犯衝突事件，釀21死20傷。1個月前，附近的蒂華納（Tijuana）也發生監獄暴動，造成19名囚犯死亡，包括2名美國國民。

- 2009年3月4日：墨西哥，被視為墨國最危險城市的華雷斯城（Ciudad Juarez）監獄暴動至少20人死亡。同年8月，墨西哥中部杜蘭戈州（Durango）高梅茲巴拉席歐（Gomez Palacio）監獄另一場暴動釀約20死。

- 2010年1月20日：墨西哥，杜蘭戈敵對幫派之間的衝突造成23死。

- 2011年6月12日至7月13日：委內瑞拉，埃爾羅德奧（El Rodeo）拘留中心囚犯爆發衝突後軍方介入，造成約30死。

- 2012年8月20日：委內瑞拉，首都卡拉卡斯（Caracas）附近的亞雷第一（Yare I）監獄中的敵對幫派衝突，至少有25人死亡。同年7月，西部梅里達（Merida）一場監獄暴動有28名囚犯死亡。

- 2012年11月9日：斯里蘭卡，首都可倫坡（Colombo）一座戒備森嚴的監獄在搜查期間，獄警和囚犯發生衝突，27名死者大多是囚犯。

- 2013年1月26日至28日：委內瑞拉，西北部烏里巴納（Uribana）監獄在搜查違禁武器時爆發暴動，至少58人喪生，包括1名獄警和1名神父。

- 2016年2月11日：墨西哥，北部蒙特雷（Monterrey）托波契科（Topo Chico）監獄發生同集團敵對派系囚犯互鬥，至少49名囚犯喪命。

- 2016年3月3日：蓋亞那，首都喬治城（Georgetown）一座過度擁擠且戒備森嚴監獄暴動，16名囚犯身亡。

- 2016年7月19日：瓜地馬拉，首都瓜地馬拉市17公里外的帕翁（Pavon）監獄暴動，13死。（譯者：中央社盧映孜）1060103

(中央社)

關鍵字：監獄囚犯衝突墨西哥死亡
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