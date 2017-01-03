陜西超市賣活鱷魚 關在鐵籠四肢可活動
中國大陸陝西省榆林市一家超市的生鮮區公開販賣活鱷魚，3條鱷魚關在一個鐵籠內，長長的嘴巴被膠帶纏住，只有四肢可以活動，引起市民圍觀。
大陸西部網報導，這家賣活鱷魚的超市一個月前開業，鱷魚就一直有販售；但是看的人多，買的人少。顧客陳先生說：「挺新鮮的，以前沒有在超市見過。」
不過，鱷魚是中國大陸國家保護動物，不可肆意宰殺。對此，這家超市也有解釋。
超市的李姓店長說：「我們的鱷魚現在一隻人民幣1560元（新台幣7200元），每一隻鱷魚都在10公斤以上。從（北京）豐台區光彩路京深市場購回來的，一共有三條。全部都是有野生動物馴養繁殖許可證的，是合法經營的。」
有市民指出，鱷魚肉不僅沒吃過，即使買回去也不會做，所以公開販售幾天，超市至今沒有銷售出去一條。1060103
(中央社)
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