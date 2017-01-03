王菲唱功遭質疑 謝霆鋒發文力挺女友

王菲唱功遭質疑，謝霆鋒發文力挺。(圖/新浪娛樂微博)

天后王菲去年底在上海開唱，未料竟被大陸歌手龔琳娜老公，也就是德音樂家「老鑼」痛批「王菲不再是個好歌手」，對此讓男友謝霆鋒大感不捨，在臉書發文力挺，大讚女友唱功依舊了得。

謝霆鋒微博全文。(圖/謝霆鋒臉書)

王菲「幻樂一場」演唱會，吸引上萬觀眾到場觀賞演出，整場128分鐘毫無空檔，王菲不僅飆唱35首歌，最後更將《天空》、《我願意》、《眷戀》等經典歌曲串成組曲，讓歌迷直呼好過癮，不過事後負評不斷，指出王菲演唱過程「走音、氣不足」，德音樂家「老鑼」更痛批「這場演出匱乏演唱技巧、不斷的走調，真的很荒唐」，甚至感嘆「20年前的王菲已經一去不復返」。

對於王菲演唱會負評不斷，男友謝霆鋒也看不下去，在臉書曬出自拍照，並寫道「she sounds great on her own」，不畏外界傳言公開力挺女友，此舉也讓粉絲大讚「果然是真男人」。

(中時電子報)