2天痛失媽媽外婆 莉亞公主女兒發文惹淚崩

比莉盧德曬與媽媽外婆合照。（圖／取材自Instagram）

《星際大戰》的「莉亞公主」嘉莉費雪（Carrie Fisher）日前突心臟病發不幸過世，享壽60歲。而她的母親黛比雷諾（Debbie Reynolds）接獲女兒死訊曾說「我好想念她，想跟嘉莉在一起」，沒想到也相繼過世，嘉莉費雪獨生女比莉盧德（Billie Lourd）2天內痛失媽媽外婆，她沉默多日，今（3日）終於發文。

媽媽和外婆在2天內相繼過世，比莉盧德今在IG發文，表示在過去一周收到許多鼓勵和禱告的話，也間接給她力量，「沒有話語能形容我有多想念我的外婆還有獨一無二的媽媽，大家給予的愛與支持對我來說意義非凡。」真性情發文惹感動眾人。

(中時電子報)