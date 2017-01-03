橫濱強打拚三冠王 教頭：多選點保送

筒香嘉智上賽季大放異彩，44轟、110分打點，皆創個人生涯新高。(美聯社資料照)

橫濱上賽季撂倒讀賣巨人，挺進央聯冠軍戰，囊括央聯全壘打、打點「雙冠」的主炮筒香嘉智覺醒，是一大重要關鍵，且不過25歲的他，成長空間還相當大，橫濱總教練拉米瑞茲(Álex Ramírez)更看好他有望成史上第八位「三冠王」，前提是「他得多選些四壞球。」

筒香高中畢業後，以第一指名加盟橫濱，但前四年走得並不順遂，總計出賽174場，打擊率多徘徊在2成出頭，更只有20轟；不過2014年起，他打擊幾近完全覺醒，連三年打擊率破3成、敲出20轟，今年表現更是全面進化，繳出44轟、110分打點、打擊率3成22的亮眼成績。

子弟兵的成長，拉米瑞茲全看在眼裡，並認為現在的筒香，有挑戰「三冠王」的實力，前提是得把選球練得更好，「但刻意的追求紀錄，並不是好事，我不打算給他壓力。」上賽季筒香選了87次保送，排央聯第二，並僅以10次之差，不敵排名龍頭的養樂多山田哲人。

三冠王有多難？據《Sponchi Annex》指出，過去只有7名球員曾寫下成就，分別是至今獲最多「三冠王」的落合博滿、王貞治、前阪神的蘭迪巴斯(Randy Boss)、前巨人的中島治康、野村克也、威爾斯(Boomer Wells)，以及前軟銀強打松中信彥。

(中時電子報)