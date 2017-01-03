四處流浪竊車代步 男睡山區雜貨店遭逮

台東縣田姓男子居無定所，四處流浪，涉嫌在嘉義市竊取機車代步，1日清晨躺在嘉義縣竹崎鄉1家雜貨店前沙發睡覺，員警巡邏，深感怪異，盤查發現是竊車賊。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月3日

台東縣田姓男子居無定所，四處流浪，涉嫌在嘉義市竊取機車代步，1日清晨躺在嘉義縣竹崎鄉一家雜貨店前沙發睡覺，員警巡邏，深感怪異，盤查發現是竊車賊。

嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，內埔派出所於1日清晨執行巡邏勤務時，在竹崎鄉桃源村山區發現1名男子衣衫襤褸躺在雜貨店門口沙發睡覺。

轄區員警對於純樸鄉間出現陌生人相當納悶，上前盤查後，發現這名男子口齒不清，回答支吾其詞，身上有明顯異味，且對所騎乘的機車也無法交代來源，警方運用警用電腦人臉辨識系統查出男子是住在台東縣的田姓男子。

警方指出，機車是田男於去年最後1天深夜，以自備鎖匙在嘉義市超商前竊取代步，車主於1日上午準備報失竊時，接到竹崎分局員警的尋獲電話。

警方說，田嫌家境貧寒，父母均過世，無兄弟姐妹，目前居無定所，四處流浪，因發現1輛沒上鎖的重機車，持隨身攜帶的鑰匙竊取代步，騎到竹崎鄉桃源村的雜貨店前時，覺得太累，就在大門口前沙發呼呼大睡。1060103

(中央社)