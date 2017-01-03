四處流浪竊車代步 男睡山區雜貨店遭逮
台東縣田姓男子居無定所，四處流浪，涉嫌在嘉義市竊取機車代步，1日清晨躺在嘉義縣竹崎鄉一家雜貨店前沙發睡覺，員警巡邏，深感怪異，盤查發現是竊車賊。
嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，內埔派出所於1日清晨執行巡邏勤務時，在竹崎鄉桃源村山區發現1名男子衣衫襤褸躺在雜貨店門口沙發睡覺。
轄區員警對於純樸鄉間出現陌生人相當納悶，上前盤查後，發現這名男子口齒不清，回答支吾其詞，身上有明顯異味，且對所騎乘的機車也無法交代來源，警方運用警用電腦人臉辨識系統查出男子是住在台東縣的田姓男子。
警方指出，機車是田男於去年最後1天深夜，以自備鎖匙在嘉義市超商前竊取代步，車主於1日上午準備報失竊時，接到竹崎分局員警的尋獲電話。
警方說，田嫌家境貧寒，父母均過世，無兄弟姐妹，目前居無定所，四處流浪，因發現1輛沒上鎖的重機車，持隨身攜帶的鑰匙竊取代步，騎到竹崎鄉桃源村的雜貨店前時，覺得太累，就在大門口前沙發呼呼大睡。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。