施易男花30萬救貓 詮釋芭蕉雨特有感
歌手施易男每唱起民謠風新歌「芭蕉雨」，就想到3年前撿到瘸腿小貓「毛毛」，當時獸醫說幼貓傷重須截肢，施易男花新台幣30萬元拯救，如今毛毛四肢健全跟著他生活。
施易男詮釋「芭蕉雨」意境，「若不是那個雨夜的一念之間，也不會牽起我和毛毛這麼深的緣分」，施易男藉歌曲，與粉絲分享「做好事、愛萬物」心情。
施易男回想3年前雨夜，在路上撿到凍得發抖、一瘸一瘸的小幼貓，立刻帶牠去動物醫院，醫生說要截肢，施易男心疼不忍，要求醫生不計費用全力救治。經多次開刀、住院和復健，即使花了30萬元，他也不看帳單，一個念頭「救貓就到底」。
施易男也拼命做甜點、牛軋糖支付醫藥費，換回如今四肢健全的貓咪，這隻米克斯公貓，後來成為施易男家的毛毛。
施易男回想如果不是雨夜裡「一念之間」，就沒有跟毛毛的這段緣分。
施易男將於13日在松菸誠品表演廳，舉辦「好久不見 施易男『醒覺』音樂會」。1060103
(中央社)
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