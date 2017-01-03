新年開工日 中南部9測站空品達紅害

我要評比

今天是2017年第一個上班日，行政院環境保護署指出，受到大氣擴散條件不佳的影響，中南部空氣品質差，上午9時有9個測站達到紅害等級，民眾出門要配戴口罩。

環保署指出，中部地區空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群達不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署提醒，金門、中部及雲嘉南地區敏感族群注意，嘉義及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網顯示，上午9時，嘉義、台南（白河），及高雄鳳山、楠梓、左營、前金、復興、前鎮、小港測站的AQI達到紅害等級。

另外，忠明、西屯、線西、彰化、斗六、崙背、麥寮、台西、嘉義（大林）、新港、朴子、安南、台南、美濃、橋頭、林園、仁武、屏東、金門等19測站，達到橘色警戒的對敏感族群不健康等級。1060103

(中央社)